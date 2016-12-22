مبعوث الأمم المتحدة يقول إدلب قد تكون حلب ثانية

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن الآلاف الذين غادروا المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب بعد هجوم ساحق للحكومة قد يواجهون نفس المصير في ملجأهم الجديد خارج المدينة.

وبحسب رويترز أوضح دي ميستورا إن وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا ضروري لتفادي معركة شرسة أخرى كتلك التي شهدتها حلب.

وتشير أحدث أرقام للمنظمة الدولية إلى إجلاء 34 ألف شخص على الأقل من المدنيين والمقاتلين من شرق حلب في عملية استمرت أسبوعا.

وحذر المبعوث الدولي قائلا للصحفيين في جنيف “ذهب كثيرون منهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح حلب التالية.”

واتجه الآلاف من اللاجئين من حلب إلى إدلب مما أثار مخاوف من احتمال تحول المدينة الواقعة في شمال غرب سوريا إلى حلب أخرى.

وأعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب لا تزال بعيدة عن نهايتها وإن قواته ستزحف إلى مناطق أخرى تابعة للمعارضة.