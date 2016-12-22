وزير التربية والتعليم يوافق على مد موعد التحويلات للصف الثالث الثانوي

أصدر رئيس قطاع التعليم العام بالتربية والتعليم الدكتور رضا حجازي, اليوم الخميس, خطابا لكل المديريات التعليمية، بالتنبيه للإسراع، وتسهيل إجراءات تحويل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي بالمدارس الثانوية الرسمية للغات (الراغبين في أداء الامتحانات باللغة العربية)، وذلك إلى أقرب مدرسة ثانوية عامة تدرس باللغة العربية; حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات بها, وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 2017/1/15.

يأتي ذلك تفعيلا للقرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014, وحرصا على مصلحة الطلاب, وبناء على موافقة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني; على الاستثناء من شرط موعد التحويلات للصف الثالث الثانوي.

من جهة أخرى, وجه الوزير, مديري عموم تنمية مادتي (العلوم والرياضيات) بتكليف موجهي عموم المادتين بالمديريات التعليمية باختيار أعضاء من المعلمين المتميزين من ذوي الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة في تدريس هاتين المادتين بفروعهما باللغات الأجنبية، بتنفيذ برنامج للقوافل التعليمية لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الثانوية الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية، من أجل تقديم الدعم الفني لهم ومساعدتهم في الارتقاء بمستواهم الدراسي في هاتين المادتين.

أ ش أ