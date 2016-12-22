شيماء مصطفى

قام نائب رئيس حي العمرانية باطلاق النار على 8 اشخاص من بينهم جارته البالغه من العمر 35 عاما والتي تقيم بمفردها في منطقة حدائق الاهرام .

اشتعلت مشاجرة عنيفه بدأت بتراشق الالفاظ وانتهت باطلاق اعيرة ناريه والسبب سلوك جارة نائب رئيس حي العمرانية الشابة والتي ذكرت التحقيقات انها تقطن بمفردها وانها يتردد عليها رجال غرباء كل وقت وهي هاربة من حكم قضائي بالسجن لمدة شهر لسوء سلوكها .



تفاصيل نائب مصري يطلق النار على 7 افراد لاستيائه من سلوك جارته

اخطر اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة بلاغ من شرطة النجدة بحدوث شجار عنيف ووجود اصابات في منطقة حدائق الاهرام .

وانتقل العميد بهاء سالم مفتش المباحث في الهرم الى مكان حدوث الواقعة في العقار رقم 421 ج وبالتحقيق اتضح ان المشاجرة بدأت بمشاداة كلامية عنيفة بين كل من محمد ص 65 عاما نائبا لرئيس حي العمرانية ونجليه عبدالله ومحمد وهما مصابين بعدة كدمات متفرقة بالجسم وربة منزل تقطن بنفس العقار اسمها مروة وعمرها 35 عاما وحدثت المشادة بسبب تردد رجال غرباء عليها

ولقد كان برفقة المرأة رجل واستعانت ايضا ب5 اشخاص اخرين بعد نشوب المشادة وافتعالها حتى تطور الامر من مجرد كلام جارح الى اطلاق اعيرة نارية من قبل نائب رئيس حي العمرانية ادت الى اصابة 3 اشخاص بطلق ناري في جسدهم .

ولقد تم السيطرة على المشاجرة من قبل الرائد طارق مدحت رئيس مباحث نقطة الرماية وتمكن من القبض على جميع اطراف النزاع وهم 10 اشخاص وظبط معهم طبنجة ماركة مجنم عيار 8 مم وسلاح ابيض وطبنجة ماركة حلوان عيار 9مم وتم تحرير المحضر واخطار النيابة لاستكمال اجراءات التحقيق .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads