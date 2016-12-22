القبض على مسجل خطر هارب من 11 قضية بينهم أحكام بالمؤبد فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة، اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، والعميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية عن ضبط "كامل أحمد حسبو أبو كليب" تاجر حبوب مقيم قرية بطورس مركز شرطة أبو حمص على بندر مدينة أبو المطامير دائرة المركز مسجل شقى خطر تحت رقم 551 فئة "ب" فرض سيطرة، وسبق اتهامه فى 23 قضية متنوعة "سلاح بدون ترخيص - سرقات بالإكراه – إعتداء على ضابط شرطة – شيك تبديد غير محجوز - خيانة آمانة آخرهم القضية رقم 1049/2015 جنح مركز أبو حمص سلاح بدون ترخيص، والمطلوب ضبطه والتنفيذ علية فى فى الجنايتين رقمى:- 9609/2015 جنايات مركز أبو حمص "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه فيها غيابا بالسجن المؤبد بجلسة 24 /1 /2016، 1094/2015 جنايات مركز أبو حمص "سلاح بدون ترخيص" والمحكوم عليه فيها غيابا بالسجن 5 سنوات بجلسة 28/12/2015 وكذا فى 9 أحكام جزئية، مستأنف، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادر ضده وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط "م.ح" عاطل بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر، بقرية صفط الحرية دائرة مركز إيتاى البارود وبحوزته بندقية خرطوش، وطبنجة سوداء اللون 9 مم "يشتبه أن تكون معدلة" و13 طلقه خرطوش عيار 12، و125 جنيها، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر "بقصد الاتجار" والمبلغ المالى من "متحصلات البيع" والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.