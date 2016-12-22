“طرائف الخلع في مصر” إمرأة تطلب الخلع من زوجها بسبب حبها لـ3 كلاب

شيماء مصطفى

في السابق شاهدنا فيلم كوميدي للنجم هاني رامزي والنجمة داليا البحيري بعنوان “محامي خلع”، وتدور أحداث الفيلم حول إمرأه ثرية تطلب الخلع من زوجها “لإنه بيشخر” ليقوم المحامي الذي يجسدة الفنان هاني رمزي بالدفاع عنها، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، فكنا نعتقد أن هذا لن يحدث على أرض الواقع، ولكن بالفعل حدث ما هو أطرف، حيث أقامت سيدة تدعى “نوران م” طلب خلع من محكمة الأسرة بمنطقة إمبابة، ضد زوجها الذي يعمل في مجال هندسة الحاسوب.

وكتبت الزوجة مذكرة في حق زوجها لمكتب تسوية النزاعات، قالت فيها: “انني تزوجت منذ ثلاث سنوات، أنجبت طفلة، ولدي ثلاث كلاب أربيهم في بيتي، وهم من سلالة غالية تسمى جولدن تريفر، وقد اعتدت على الخروج بالكلاب إلى خارج المنزل للترفيه عنهم وتعرضهم للشمس”، وكتبت في المذكرة أن زوجى “خ.م” تضايق كثيراً مني بسبب إهتمامي الزائد بالكلاب، وأوضح لي انني لا أقوم بالواجبات المنزلية وهذه هي الأولية بالنسبة لي، وقالت أنه يعترض على أصطحاب الكلاب الثلاثة معاً، وطالبها بالخروج مع كل كلب على حدا، حتى تتجنب المعاكسات في الشارع وخوفاً عليها، بعدها قررت أن ترفع دعوى بخلع زوجها، لأنه يحرمها من حبها ومشاعرها تجاه الكلاب.

شبكةعيونالإخبارية

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