أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

العثور على بصمات التونسي «أنيس عمري» على شاحنة هجوم برلين

Google+ Print
العثور على بصمات التونسي «أنيس عمري» على شاحنة هجوم برلين العثور على بصمات التونسي «أنيس عمري» على شاحنة هجوم برلين

الشرطة الألمانية_أرشيفية

ذكرت (دويتشه فيله) أنه تم العثور على بصمات المشتبه التونسي أنيس عامري على الباب الخاص بسائق الشاحنة المستخدمة في هجوم برلين.

وبحسب صحيفة “برلينر تسايتونغ” الألمانية، فإن هناك آثارا مطابقة على المقود. ويتم البحث عن التونسي المشتبه به حاليا على مستوى الولايات الألمانية.

يشار إلى أن السلطات الألمانية أمرت بملاحقة عمري أمس, كما أعلنت عن مكافأة تصل إلى 100 ألف يورو نظير أي معلومات تفضي إلى القبض عليه.

وكان 12 شخصا قد لقوا مصرعهم فيما أصيب 48 آخرون جراء اقتحام شاحنة لسوق لأعياد الميلاد في العاصمة برلين مساء الاثنين الماضي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل