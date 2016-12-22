العثور على بصمات التونسي «أنيس عمري» على شاحنة هجوم برلين

ذكرت شبكة (دويتشه فيله) أنه تم العثور على بصمات المشتبه التونسي أنيس عامري على الباب الخاص بسائق الشاحنة المستخدمة في هجوم برلين.

وبحسب صحيفة “برلينر تسايتونغ” الألمانية، فإن هناك آثارا مطابقة على المقود. ويتم البحث عن التونسي المشتبه به حاليا على مستوى الولايات الألمانية.

يشار إلى أن السلطات الألمانية أمرت بملاحقة عمري أمس, كما أعلنت عن مكافأة تصل إلى 100 ألف يورو نظير أي معلومات تفضي إلى القبض عليه.

وكان 12 شخصا قد لقوا مصرعهم فيما أصيب 48 آخرون جراء اقتحام شاحنة لسوق لأعياد الميلاد في العاصمة برلين مساء الاثنين الماضي.

أ ش أ