بالخطوات والشرح التفصيلي.. طريقة استخراج “شهادات الميلاد، الرقم القومي، وثائق الزواج والطلاق والوفاة” من مكاتب البريد وتوصيلها لباب المنزل

شيماء مصطفى

تسعى وزارة الداخلية دائماً لتطوير القطاعات الخدمية للجماهير وتيسير الأمور عليهم وتقديم خدمات جديدة متطورة، من أجل رفع المعاناة عنهم، وبالتحديد في بعض المصالح والهيئات الحكومية التي تتوافد عليها يوميا الكثير من الجماهير وتشهد دائما زحام كبير.

حيث قامت الوزارة بعمل ربط بين قطاع الأحوال المدنية والبريد يهدف لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين وتقديم لهم خدمات سريعة، نظرا وأن قطاع الأحوال المدنية يتعامل مع أكثر من 92 مليون مواطن، وذلك من خلال شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها من الأمور الأخري.



طريقة استخراج الرقم القومي أو أوراق ثبوتية من مكاتب البريد المصري

يمكنك الذهاب إلي مكاتب البريد شراء استثماره بطاقة رقم قومى أو نموذج لشهادات الميلاد أو قيد عائلي.

عليك مليء الأوراق بالبيانات اللازمة في الأوراق الثبوتية التي ترغب في الحصول عليها.

قم بتسليم الأوراق مره أخري إلي موظف البريد المختص.

تصلك رسالة نصية من البريد أما أن تخبرك بموعد استلامك الأوراق المطلوبة، أو إخبارك بأنه توجد بعد البيانات ناقصة وعليك بكتابتها مره أخري.

بعد الانتهاء من أوراقك الثبوتية يمكنك أن تسلمها مره أخري إلي مكاتب البريد.

تتيح لك مكاتب البريد خدمة “الديليفري” والتي تمكنك من استلام أوراقك الثبوتية في منزلك وذلك عن طريق الاتصال بالرقم التي تم تحديده من الأحوال المدنية وهو ” 16582″، بتكاليف خدمية لا تتخطي 5 جنيهات.

شبكةعيونالإخبارية

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