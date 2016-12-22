وزارة التموين تكشف تفاصيل إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية وطرح المكرونة بديلًا عنه

شيماء مصطفى

علق مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان اليوم الخميس، حول ما تم نشره مؤخرا في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن وزارة التموين قامت بإلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية وطرح المكرونة بديلًا عنه، خاصة عقب زيادة أسعار الأرز وأشارت الأنباء إلي أن وزارة التموين سوف تقوم بتنفيذ هذا القرار منذ بداية شهر يناير القادم.

حيث أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع وزارة التموين والذي نفت كل ما تم نشره من هذه الأنباء موضحه أنه هذه الأخبار ليست سوي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلي خلق حالة من البلبله وإثارة الرأي العام، وأضافت الوزارة أن لن يتم إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية.

وأوضحت وزارة التموين أن القرار الصادر يفيد بصرف المكرونة بأسعار تقل 25% عن الأسواق، بجانب الأرز وليس بديلًا له، مشيره إلي أن طرح الوزارة المكرونه بسعر منخفض يأتي في إطار حرص الوزارة علي رفع المعاناة عن المواطن البسيط ليتمكن من مواجهه الغلاء، وناشدت الوزارة جميع المواطنين أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بزيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

شبكةعيونالإخبارية

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