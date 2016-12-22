أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزارة التموين تكشف تفاصيل إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية وطرح المكرونة بديلًا عنه

  • مصر
  • 83
Google+ Print
وزارة التموين تكشف تفاصيل إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية وطرح المكرونة بديلًا عنه وزارة التموين تكشف تفاصيل إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية وطرح المكرونة بديلًا عنه

علق مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان اليوم الخميس، حول ما تم نشره مؤخرا في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن وزارة قامت بإلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية وطرح المكرونة بديلًا عنه، خاصة عقب زيادة الأرز وأشارت الأنباء إلي أن وزارة التموين سوف تقوم بتنفيذ هذا القرار منذ بداية شهر يناير القادم.

حيث أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع وزارة التموين والذي نفت كل ما تم نشره من هذه الأنباء موضحه أنه هذه الأخبار ليست سوي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلي خلق حالة من البلبله وإثارة الرأي العام، وأضافت الوزارة أن لن يتم إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية.

وأوضحت وزارة التموين أن القرار الصادر يفيد بصرف المكرونة بأسعار تقل 25% عن الأسواق، بجانب الأرز وليس بديلًا له، مشيره إلي أن طرح الوزارة المكرونه بسعر منخفض يأتي في إطار حرص الوزارة علي رفع المعاناة عن المواطن البسيط ليتمكن من مواجهه الغلاء، وناشدت الوزارة جميع المواطنين أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بزيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم