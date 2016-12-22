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مصرع وإصابة 16 شخصا في قصف لمسلحي “فتح الشام” على مدينتي درعا وإزرع

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مصرع وإصابة 16 شخصا في قصف لمسلحي “فتح الشام” على مدينتي درعا وإزرع مصرع وإصابة 16 شخصا في قصف لمسلحي “فتح الشام” على مدينتي درعا وإزرع

ارشيفية

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأًصيب 11 آخرون اليوم “الخميس” في هجوم بالقذائف لمسلحي “فتح الشام” على أحياء سكنية في مدينتي درعا وإزرع.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن “التنظيمات المسلحة المتحصنة في عدد من أحياء منطقة درعا البلد استهدفت بالقذائف الصاروخية أحياء السبيل وشمال الخط والضاحية؛ ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين بينهم امرأة”.

وأضافت الوكالى أن المسلحين أطلقوا عددا من القذائف الصاروخية صوب مدينة إزرع؛ ما تسبب في إصابة شخصين بجروح، ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات جراء الاعتداءات.

أ ش أ

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