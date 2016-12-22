الدهشورى حرب: اعتذرت لأبو ريدة عن تولى أى منصب باتحاد الكرة

كتب حاتم رضا

أكد اللواء الدهشورى حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أنه تلقى عروضا من جانب هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية الحالى لتولى أكثر من منصب منها رئاسة لجنة التطوير والمتابعة ومؤخرا لجنة القيم والأخلاق، إلا أنه اعتذر له عن تولى أى منصب بالجبلاية.

قال الدهشورى حرب لـ"اليوم السابع" إن أبو ريدة قامة رياضية كبيرة وله خبراته الدولية، وعندما عرض عليه تولى أحد المناصب بالجبلاية قال له: "أرحب بالتشاور معك وتبادل وجهات النظر فى أى قضية تحب الاستعانة بى فيها.. على أن نتحدث فى بيتى أو فى بيتك.. لكن لن أتولى أى منصب باتحاد الكرة".

يذكر أن أبو ريدة رشح اللواء الدهشورى حرب لشغل منصب رئيس لجنة القيم التى سيتم تشكيلها غدا بالجمعية العمومية الطارئة.