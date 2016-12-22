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إخلاء سبيل الروائى أحمد ناجى من قسم بولاق أبو العلا

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إخلاء سبيل الروائى أحمد ناجى من قسم بولاق أبو العلا إخلاء سبيل الروائى أحمد ناجى من قسم بولاق أبو العلا

>كتب:حازم عادل – حازم سعد حسب الله

أخلى قسم شرطة بولاق أبو العلا، سبيل الروائى أحمد ناجى، بعد إنهاء إجراءات صحة الإفراج عنه، حيث غادر ناجى القسم فى سيارة خاصة من الباب الخلفى، قبل ملاحقة الصحفيين ووسائل الإعلام التى كانت فى انتظاره بالخارج.

 

وتوجه ناجى صباح اليوم إلى نيابة بولاق أبو العلا بمنطقة زينهم، لاستكمال إجراءت صحة الإفراج عنه، ضمن إجراءات يتم تنفيذها مع جميع المحبوسين فور إخلاء سبيلهم.

 

كان ناجى قد وصل مساء أمس إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا، قادمًا من قسم شرطة الخليفة بعد خروجه من منطقة سجون طرة، وسيظل حتى إنهاء إجراءاته كاملة.

 

كانت محكمة النقض، قد قضت بقبول الطعن المقدم من دفاع الروائى أحمد ناجى، وأوقفت حكم حبسه، عامين بتهمة خدش الحياء العام، وحددت المحكمة جلسة 1 يناير لنظر الطعن.

 

 

 


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