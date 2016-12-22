أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فرنسا تعقد مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في يناير

Google+ Print
فرنسا تعقد مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في يناير فرنسا تعقد مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في يناير

جان مارك إيرولت

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو يوم الخميس إن بلاده ستعقد مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في باريس بمشاركة نحو 70 دولة وستوجه الدعوة للزعيمين الإسرائيلي والفلسطيني لعقد لقاء منفصل في نهايته.

وبحسب رويترز أضاف أيرو للصحفيين “مازالت فرنسا مصممة على عقد مؤتمر في باريس للتأكيد مجددا على ضرورة حل الدولتين.”

ومضى يقول “15 يناير هو الموعد المحدد ووجهت الدعوة لسبعين دولة. لن نتخلى (عن هذا المسعى) الآن.”

وحاولت فرنسا مرارا إحياء عملية السلام هذا العام إذ عقدت مؤتمرا تمهيديا في يونيو حزيران شاركت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية كبرى لبحث مقترحات دون حضور الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وكانت فرنسا تعتزم عقد مؤتمر لمتابعة ما جاء في المؤتمر الأول قبل نهاية العام يحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث إمكانية عودة الجانبين إلى مائدة المفاوضات وإحياء محادثات السلام المتوقفة.

وكان نتنياهو كرر رفضه لاقتراح عقد المؤتمر.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا