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31ديسمبر الحكم فى منع المتهمين بالإتجار الأعضاء البشرية من التصرف بأموالهم

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31ديسمبر الحكم فى منع المتهمين بالإتجار الأعضاء البشرية من التصرف بأموالهم 31ديسمبر الحكم فى منع المتهمين بالإتجار الأعضاء البشرية من التصرف بأموالهم

 

تعبيرية

حجزت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، نظر قرار النائب بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل دولية للاتجار في الأعضاء البشريةللحكم بجلسة 31. ديسمبر للحكم فى جلسة خاصة.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.

و التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.

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