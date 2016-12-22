أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تموين الإسكندرية" تضبط ألعابا نارية غير مصرح بتداولها

Google+ Print
"تموين الإسكندرية" تضبط ألعابا نارية غير مصرح بتداولها "تموين الإسكندرية" تضبط ألعابا نارية غير مصرح بتداولها

>الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث والتجارة الداخلية، القبض على بائع متجول، لحيازته كمية كبيرة من الألعاب النارية الممنوع تداولها.

 

ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام "خ.ط"، 35 سنة صاحب فرش لبيع الخردوات بدائرة قسم المنشية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى الألعاب النارية ومحدثات الصوت مجهولة المصدر والتى تم دخولها للبلاد بطرق غير مشروعة وذلك بقصد طرحها للبيع بمناسبة قرب حلول أعياد الإخوة المسيحيين وأعياد رأس السنة لزيادة الطلب على شراء تلك النوعيات فى مثل هذه الآونة وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن، وتم استهدافه وضبطه وضبط 2000 صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة المنشية وجارٍ العرض على النيابة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء