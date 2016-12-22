أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أخذ تعهد من طلاب الثانوى بدمياط بتسليم كتاب التاريخ بعد الامتحانات

Google+ Print
أخذ تعهد من طلاب الثانوى بدمياط بتسليم كتاب التاريخ بعد الامتحانات أخذ تعهد من طلاب الثانوى بدمياط بتسليم كتاب التاريخ بعد الامتحانات

>دمياط - معتز الشربينى

تسلمت مديرية التربية والتعليم بدمياط 6 آلاف نسخة من الكتب المخصصة للمديرية فى مادة التاريخ للصف الأول الثانوى العام أمس بعد مرور 3 أشهر من العام الدارسى، وتم توزيعها على إدارات "دمياط –فارسكور –الزرقا – السرو".

 

واشترطت التربية والتعليم أخذ تعهد على الطالب بتسليم الكتاب إلى المدرسة فور انتهاء امتحانات التيرم الأول وذلك لضمان الاستفادة منها فى التيرم الثانى حال وجود عجز فى نسخ هذه المادة.

 

وكان عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط قد كلف الإدارات التعليمية بتحميل كتاب التاريخ من موقع الوزارة ونشره بمواقع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية التابعة لها وطبعه وتوزيعه على الطلاب لسد العجز فى نسخ مادة التاريخ.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365