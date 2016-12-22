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"بالوقايه هنوصل" حمله التوعيه بمرض الايدز للجمعيه العلميه بصيدلة طنطا

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"بالوقايه هنوصل" حمله التوعيه بمرض الايدز للجمعيه العلميه بصيدلة طنطا "بالوقايه هنوصل" حمله التوعيه بمرض الايدز للجمعيه العلميه بصيدلة طنطا

>الغربية – مصطفى عادل

قام الاتحاد المصري لطلبه كليات الصيدله بمكتب طنطا Epsf_Tanta بحمله توعيه بفيروس نقص المناعه المكتسبه (الايدز) تحت شعار بالوقايه هنوصل .

وتناولت الحمله التي استمرت ثلاثه ايام بنادي الصيد  بالمحلة ومستشفي الجامعه وقريه نواج  التابعة لمركز طنطا التعريف بكيفية  انتقال المرض من الشخص المصاب إلى السليم وتوضيح نظرة المجتمع لمريض الايدز والتعامل معه بصورة طبيعيه  أن المرض لاينتقل عن طريق الطعام أوالتنفس أو بالمصافحة

وأوضحت الجمعية وسائل الوقايه من الإصابة بالمرض منها التأكد من استخدام السرنجه مرة واحدة وعند التبرع بالدم يجب التبرع في مكان موثوق فيه، والابتعاد عن الادمان.

يذكر أن الحملة  ضمن فعاليات الاتحاد المصرى EPSF لطلاب الصيدلة للاحتفال باليوم العالمى للإيدز


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