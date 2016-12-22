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بالصور.. ختام بطولة الاتحاد العام للألعاب الرياضية بمراكز شباب أسوان

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بالصور.. ختام بطولة الاتحاد العام للألعاب الرياضية بمراكز شباب أسوان بالصور.. ختام بطولة الاتحاد العام للألعاب الرياضية بمراكز شباب أسوان

>أسوان – عبد الله صلاح

اختتمت اليوم، الخميس، بمحافظة أسوان التصفيات النهائية لبطولة الاتحاد العام لمراكز شباب المدن، المؤهلة لبطولة الجمهورية المقامة بمدينة الإسكندرية خلال صيف العام المقبل.

قال حسين يسن، نائب رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب المدن على مستوى الجمهورية، إن التصفيات أقيمت على ملاعب مركز شباب مدينة دراو وشملت ألعاب كرة القدم الخماسى والتى فاز بها مركز شباب مدينة كلابشة، وكرة السلة والتى فاز بها مركز شباب الحصايا والحكروب بأسوان، وتنس الطاولة وفاز بها مركز شباب بدر بأسوان، إضافة إلى التصفيات للمسابقة الفنية والثقافية والتى أقيمت بمركز شباب حى قدرى عثمان والتى فاز بها مركزى شباب بدر وحى قدرى عثمان فى مجالات الغناء والعزف الفردى والعروض الفنية الشعبية.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام، أن التصفيات أقيمت فى حضور لجنة فنية وتحكيميه من الاتحاد العام لمراكز شباب المدن بالقاهرة برئاسة سمير شريف خبير التحكيم بالاتحاد وأشرف عزب إدارى فنى بالإدارة الثقافية والفنية بالاتحاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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