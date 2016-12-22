بالصور ..تعليم قنا وهندسة الأزهر يقيمان معرض إنتل للعلوم والهندسة بقنا

قنا - هند المغربى

اقيم اليوم حفل تكريم مسابقة معرض إنتل للعلوم والهندسه بقنا بمشاركة كليه الهندسه جامعه الازهر بقنا برئاسة الدكتور محمد الساعي تحت إشراف الدكتور بركات محمد حسانين عميد كليه الهندسه بحضور عدد من ممثلي الجهات التعيليمه والقياديه بالمحافظه والذي أقيم بقاعة مديرية التربية والتعليم بقنا و تم خلال المؤتمر توزيع جوائز علي صغار المخترعين بالمحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الساعى من قيادات جامعة الازهر أن كلية الهندسة بنين جامعة الازهر تأسست بمحافظة قنا فى عام 1996 لافتا انه منذ ذلك الحين وتقدم الكلية الدعم الاكاديمي والتقنى لكل منظمات المجتمع سواء بمحافظة قنا أو المحافظات الاخرى.

وأضاف الساعى أن كلية الهندسة جامعة الازهر تتشرف بدعمها لمسابقة معرض أنتل منذ عام 2012 من خلال عقد ورش عمل مكثفة للطلاب المشاركين وتقديم الدعم الاكاديميى والفنى لهم حتى يتمكنوا من منافسة أقرانهم محليا ومن ثم على المستوى المحلى متمنيا للجميع التوفيق والسداد.