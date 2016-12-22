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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

حركة الرياح .. شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 / 30 كم/ ساعة على اليابسة  18 - 32 كم/ساعة فوق البحر تصل 40 كم/ساعة أحيانا.

حالة البحر.. متوسط يضطرب أحيانا وارتفاع الموج 1 - 3 أقدام قرب الساحل.  و3 - 4/ 5 أقدام بالعمق يصل إلى 6 أقدام أحيانا  وأعلى مد الساعة 08:48 و أدنى جزر 15:41.

                         درجات الحرارة             نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    27      18              90       45.
> دبي                        28      20              85       35 .
> الشارقة                   27      16                95       40.
> عجمان                    28      17              90       35.
> أم القيوين                28       15             85        30 .
> رأس الخيمة             29       14             95        40 .
> الفجيرة                   28       20             75       30.
> العين                     30       17              90       20 .
> ليوا                       29      15               95       25 .
> الرويس                  27      16               90       40 .
> السلع                    27       17               85       40.
> دلما                     26      19               85       45 .
> طنب الصغرى          25      18               85       45 .
> طنب الكبرى            25     18               85       45 .
> أبوموسى               25      18               85       40.

 

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