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البورصة تقلص مكاسبها الصباحية وتغلق على ارتفاع بـ 0.43%

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البورصة تقلص مكاسبها الصباحية وتغلق على ارتفاع بـ 0.43% البورصة تقلص مكاسبها الصباحية وتغلق على ارتفاع بـ 0.43%

قلصت البورصة مكاسبها الصباحية لتنهي تعاملاتها علة تباين، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه، ليبلغ مستوى 608.6 مليار جنيه وسط أحجام تداول قوية تجاوزت 3.5 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30″ بنحو 0.43% ليبلغ 12420 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.1% ليبلغ مستوى 461 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر “إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 0.25% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 1100 نقطة.

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