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مروة ناجى ومحمد قماح أبطال أوبريت «بيت الفن» على مسرح البالون

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مروة ناجى ومحمد قماح أبطال أوبريت «بيت الفن» على مسرح البالون مروة ناجى ومحمد قماح أبطال أوبريت «بيت الفن» على مسرح البالون

جانب من استعدادات الأوبريت

كتب – مصطفى حمزة

قال المخرج المسرحى، عادل عبده، أنه تم التعاقد مع المطربة مروة ناجي، والمطرب محمد قماح، لبطولة أوبريت افتتاح مسرح البالون والذى وقع الاختيار مبدئيًا على تسميته بـ”بيتالفن”، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في البروفات معهم.

وأوضح عبده، أنه يشارك فى الأوبريت جميع الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى جانب 30 راقص وراقصة من خارج البيت، وعدد من الممثلين بقطاعات المسرح المختلفة.

وأضاف مخرج أوبريت ”بيت الفن”، أنه يقوم بعمل ورشة تأهيليةللعمل علي المسرح بصفة يومية، وأن المايسترو محمد أبو اليزيد، بدأ، اليوم، فى عمل أول بروفات للأوركسترا، كما أن الموسيقار أميرعبد المجيد يعمل منذ فترة فى ألحان الأوبريت.

من جانبه أكد المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، على حرصه الشديد فى أن يحظى افتتاح مسرح البالون اهتمامًا كبيرًا من كل مديرى الفرق الفنية والإدارات بالبيت، لأهمية
> الحدث الكبيرة، وأنه سيناقش معهم الخطوط العريضة لبرنامج الاحتفال حتى يخرج بشكل يليق بمكانة مسرح البالون وتاريخه.

والجدير بالذكر، أن الأوبريت من تأليف الكاتب المسرحى حمدى نوار، ويجسد من خلاله تاريخ فرق الفنون الشعبية.

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