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الأحد..الأوبرا تبدأ تطبيق نظام الحجز الإلكتروني لحفلاتها

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الأحد..الأوبرا تبدأ تطبيق نظام الحجز الإلكتروني لحفلاتها الأحد..الأوبرا تبدأ تطبيق نظام الحجز الإلكتروني لحفلاتها

الدكتورة إيناس عبد الدايم

أعلنت د.إيناس عبد الدايم “رئيس دار لأوبرا” عن بدأ تطبيق خدمة الحجز الأليكترونى للحفلات المقدمه على مختلف المسارح ،(الكبير – الصغير – المكشوف – الجمهورية – معهد الموسيقي العربية – الاسكندرية – دمنهور) ،بداية من الأحد المقبل 25ديسمبر.

وأوضحت “إيناس” أن الحجز سيتم تطبيقه على الحفلات المقرر تقديمها فى يناير 2017،وذلك عبر الموقع الإلكترونى www.cairoopera.org

ويتيح حجز الحفلات من اي مكان فى العالم من خلال خدمة التحصيل الاليكترونى بعدة آليات للسداد منها كروت الائتمان بأنواعها، وعن طريق شبكات المحمول، مع اتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن التأمين وسرية البيانات والمعلومات للعميل والأوبرا.

واضافت ان النظام الجديد يعد نتاج للتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى التى بذلت جهدا فى الاعداد والانتهاء من البرنامج.

 

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