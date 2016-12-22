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مؤتمر هندسة الإسكندرية يوصى بتدريس أخلاقيات المهنة للطلاب

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مؤتمر هندسة الإسكندرية يوصى بتدريس أخلاقيات المهنة للطلاب مؤتمر هندسة الإسكندرية يوصى بتدريس أخلاقيات المهنة للطلاب

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أوصى المؤتمر الدولي التاسع للهندسة الإنشائية والجيوتقنية فى ختام أعماله بجامعة الإسكندرية، بالاهتمام بتدريس أخلاقيات ممارسة مهنة الهندسة وقيمها، واستحداث مقررات خاصة بذلك، كما أوصى بالعمل على إنشاء كليات للدراسات العليا فى مجال الهندسة الانشائية، والتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية لتخريج فنيين ومساعدى مهندسين على درجة عالية من الكفاءة.

وقال الدكتور طارق عبيدو مقرر المؤتمر ، بضرور إعداد برامج تدريبية معتمدة من كليات الهندسة بالتنسيق مع الشركات والهيئات الهندسية لتأهيل المهندسين لمتطلبات سوق العمل، وضرورة تطوير المعامل على المستوى الطلابى ومستوى الدراسات العليا للارتقاء بالبحث العلمي، وإقرار جوائز تشجيعية لأبحاث شباب الباحثين فى كل تخصص لتشجيعهم على الاجتهاد في البحث العلمي،

وأوصى بحتمية نشر ثقافة هندسة القيمة (Value Engineering ) فى مجالات الهندسة الانشائية وخصوصاً فى المشروعات القومية والاستراتيجية، وأوصى المؤتمر بتوجيه وتركيز الجهود البحثية المستقبلية على المنشآت والمباني الخضراء والمواد الذكية، وتأهيل المبانى والكبارى القائمة لمقاومة الزلازل، وإجراء دراسات لتقييم تأثير الزلازل والرياح على المنشآت وعمل استراتيجية مصرية لمقاومة الكوارث الناتجةعن الزلازل والرياح، والاهتمام بالدراسات والأبحاث التى تتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيرها على المنشآت الهندسية المختلفة.

وطالب المؤتمر بالاهتمام بالتوسع في الأبحاث فى مجال أنظمة البناء الحديث التى تحقق وفرا فى التكلفة وسرعة الإنشاء (المبانى منخفضة التكاليف ) وتناسب التوسع الأفقى بالتنسيق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وأوصى المؤتمر بضرورة إحياء مشروع التعاون بين محافظة الإسكندرية وقسم الهندسة الانشائية بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية لإجراء المعاينات الإنشائية للمنشآت السكنية وغير السكنية وخاصة المنشآت المخالفة وإجراء ما يلزم من اختبارات.

وإصدار تقرير بخصوص كل منشأ وما تتطلبه حالته الانشائية، كما أوصى المؤتمر بالعمل على تكوين مجموعات بحثية ذات تخصصات مختلفة ترتبط بمشروعات قومية مثل إنشاء المحطات النووية لدراسة وإجراء أبحاث لهذه المشروعات من جوانبها المختلفة، والاهتمام والتوعية بتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في صناعة البناء والتشييد ومواد البناء، والاستمرار في تطوير أكواد البناء والتشييد، وأوصى المؤتمر بضرورة تأكيد التواصل بين الجامعة والصناعة من خلال ندوات للشركات العاملة في مجال التشييد وشركات الأجهزة العلمية مع حتمية ربط البحث العلمي فى الجامعات بالصناعة، والاهتمام بالتواصل مع كليات الهندسة فى الدول العربية، والتواصل الجاد بين الباحثين بالوطن والعلماء والباحثين فى نفس المجالات من خارج .

تضمن المؤتمر الذى عقد على مدى ثلاثة أيام إلقاء 10 محاضرات عامة بمشاركة خبراء دوليين، بالإضافة إلى مناقشة 89 بحثاً حول أحدث التقنيات فى مجال الهندسة الانشائية، كما شارك فيه أساتذة ومتخصصون من الجامعات المصرية ومن مختلف دول العالم، وافتتحه المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة والدكتور عبد العزيز قنصوه عميد كلية الهندسة.

 


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