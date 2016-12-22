ضبط 3.3 طن سكر تموينى و1800 زجاجة زيت بحوزة تاجرين بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

تمكن ضباط مباحث تموين دمياط بقيادة المقدم عماد معوض، خلال حملة تموينية مكبرة من ضبط تاجرين جمعا 3300 كيلو سكر مدعم بقصد بيعها فى السوق السوداء.

حيث القى البقض على "محمود.م.م 53 سنة" صاحب محل بقالة تموينية بقرية الوسطاني بدائرة مركز شرطة كفرسعد ومقيم بذات الناحية وذلك لقيامه بتجميع 1100 كيلو جرام سكر تموين مدعم بمخازن غير معلومة للجهات الرقابية بذات الناحية ، بقصد إحتكارها وبيعها في السوق السوداء.

كما تم ضبط "تامر.م.ز 38 سنة" صاحب محل بقالة تموينية بقرية الوسطاني دائرة مركز شرطة كفرسعد ومقيم بذات الناحية، وذلك لقيامة بتجميع 2100 كيلو جرام سكر تموين مدعم ، وكذا 1800 زجاجة زيت طعام سعة الزجاجة لتر ]وذلك بمخازن غير معلومة للجهات الرقابية بذات الناحية بقصد إحتكارها وبيعها في السوق السوداء.

وبسؤالهما إعترفا بتجميع تلك المضبوطات بقصد إحتكارها وبيعها في السوق السوداء والإستفاده من فروق الأسعار، فتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 17936، 17937 جنح مركز كفرسعد لسنة 2016م.