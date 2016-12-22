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رئيس الوزراء: مناقشة الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الأحد المقبل

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رئيس الوزراء: مناقشة الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الأحد المقبل رئيس الوزراء: مناقشة الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الأحد المقبل

شريف اسماعيل

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل، ستتم خلاله مناقشة قانون الاستثمار بعد أن تم توزيعه على كل الجهات، وجاءت ردودها على القانون ونظام الحوافز الموجود به.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات اليوم الخميس، بمقر وزارة الاستثمار- أن مناقشة نهائية حول القانون سيتم إجراؤها خلال الاجتماع الاسبوعي للمجلس، على أن يتم استكمال الإجراءات الخاصة به من خلال إحالته إلى مجلس الدولة ومجلس النواب.

كما صرح إسماعيل بأن ستناقش في اجتماع مجلس الوزراء المقبل مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية, تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة, طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح في هذا الشأن.

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