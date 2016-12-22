اختاري فساتين أميرتك الصغيرة من مواقع التواصل الاجتماعي

تَعرض ال"LBCI" وال"LDC" وال"LBCI Drama" أحد أضخم الأعمال الشاميّة خلال شهر رمضان المبارك، "طوق البنات" في جزء جديد يستكمل نجاحات الجزئين الأول والثاني من المسلسل، الذي يجمع نخبة من نجوم الدراما السوريّة.

العمل الدمشقي يؤرّخ لمرحلة مهمّة من تاريخ سوريا الإجتماعي، ويقدّم صورة جميلة عن التآلف والمحبّة بين أهل الشام في فترة الإحتلال الفرنسي وبعده.