تعلمي إرضاع مولودك

تجهل الكثير من الأمهات الجديدات طريقة إرضاع المولود وعدد الرضعات، فدرجة توترهن قد تجعلهن ينتظرن نصائح كبيرات السن في العائلة، الدكتور أيمن عزت محمد سليمان، استشاري التغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية، ينصح الأمهات بالآتي:

- على الأم أن تضع مولودها على صدرها بعد مرور ثلث ساعة من الولادة، سواء كانت هذه الولادة طبيعية أم قيصرية، وحتى وإن كانت تحت تأثير المخدر بعد العملية القيصرية.

- يجب أن لا يتناول الطفل غير لبن الأم فقط حتى يتم شهره الخامس.

- مع بداية الشهر السادس أو قبله بقليل ينصح بأن يتناول الطفل الماء، بالإضافة إلى وجبات تكميلية بجانب الرضاعة الطبيعية من الأم.

- خلال الشهر الثامن يضاف إلى غذائه نوعان جديدان من الطعام، وهي اللحوم البيضاء والبقول.

وخلال الشهر التاسع يبدأ إضافة اللحوم الحمراء لغذائه بعد سلقها وضربها في الخلاط، أو تقطيعها إلى شرائح عكس اتجاه النسيج.

- في السنة الثانية من عمر الطفل يجب تخفيض عدد الرضعات من ثلاث إلى رضعتين فقط قبل النوم ظهرًا ومساءً؛ لأن زيادة عددها سيؤثر على تناوله للوجبات الأخرى، ويُراعى أن تكون جميع الأطعمة التي يتناولها الطفل في حالة سائلة.

- الطفل من الثالثة يكون قد كوَّن أسنانه، ويستطيع أن يتناول الطعام الذي يتناوله الكبار، لكن يجب مراعاة أن تقسم وجبات اليوم على أربع وجبات في مواعيد ثابتة.