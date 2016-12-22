ما هي الأخطاء اليومية الخارجة عن الـ"اتيكيت"؟

بعض التصرّفات يهدّد اللياقة الشخصيّة ويزعج الآخرين، وخصوصًا التحدّث بصوتٍ مرتفعٍ ومدّ الساق بوجه الغير والحشريّة. وإلى ذلك، تعدّد خبيرة الـ"اتيكيت" السيّدة نادين ضاهر الأخطاء اليوميّة التي تتعارض مع اللياقة، وتؤثّر على التعامل مع الغير:

| التحدّث بصوت مرتفع قد يزعج الآخر، ورفع صوت الموسيقى والضحك. علماً بأنّه من الضروري التفكير براحة الموجوين، خصوصًا في الأماكن العامّة.

| عدم الاكتراث لكلام الآخر، والاستهزاء بحديثه أو قطعه قبل أن يدلي بأفكاره. ومن نافل القول أنّه يجب الإصغاء إلى الغير والنظر إليه، حتى ينهي كلامه.

| الحديث بلغة لا يفهمها الآخر. علمًا بأنّه يجب ترجمة الكلام في حال وجود شخص في المجموعة لا يفهمون لغة المتكلّم.

| "الوشوشة" والإشارة إلى شخص معيّن بالإصبع.

| ترتيب الهندام أو التبرّج في الأماكن العامّة.

| مدّ الساق أو إظهار كعب القدم بوجه الغير.

| مناداة الأفراد، الذين لا تربطنا بهم أي معرفة، بأسمائهم الأولى، خصوصًا عندما ينادي الرجل السيّدة. علمًا بأنّه يجب مناداة السيّدة بلقبها، ثم لفظ اسم عائلتها.

| الاستفسار عن الانتماء والمعتقد والسؤال عن الأمور الشخصيّة.

| عدم الرد على الدعوة الموجّهة إلينا، بالقبول أو الرفض، بعد 48 ساعة كحدّ أقصّى من موعد استلامها.