مذيع 9090: مقتل السفير الروسي بسبب حالة ترهل مؤسسى في تركيا

قال الإعلامى أحمد الطاهرى، فى برنامجه “المانيفستو”، المذاع على الراديو 9090، اليوم، ان هذة الحلقة تعتبر بداية حلقات خاصة من البرنامج، تكشف الصراع فى الشرق الأوسط، وتعليقًا علي حادث مقتل السفير الروسى فى تركيا، قال الطاهرى،”لاتوجد دولة فى العالم فى معزل عن الإرهاب، والتحليل المقدم فى حلقة اليوم، ليس له علاقة بحالة التوتر بين مصر وتركيا”.

وتابع، “الحادث بالشكل ده نتيجة طبيعية لحالة ترهل مؤسسى فى تركيا، ولو تذكرنا حالة الانقلاب العسكرى منذ فترة، كانت المخابرات فى مواجهة الداخلية، والمشهد الثانى أن حكومة تركيا ترعى الإرهاب، والتاريخ يقول إن “النار لو ملقتش حاجة تاكلها هتاكل نفسها، وهذة حقيقة المشهد فى تركيا”.

وأضاف الطاهرى، أن أردوغان يريد تمرير التعديل الدستورى فى يناير المقبل، الذى يستطيع به أن يمكث فى الحكم لـ10 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى تحويل تركيا إلى نظام رئاسى، وأن مقتل السفير الروسى يعد انتقامًا صريحًا لروسيا، بسبب تحرير حلب، والتى تعد نقطة فاصلة فى سوريا، فتحرير حلب يغلق صفحة ويفتح صفحة جديدة فى سوريا”

واستطرد متسائلًا، لماذا نهتم بسوريا لهذه الدرجة؟، ويجب أن نتذكر كلام الرئيس السيسى خلال حملته الانتخابية، قال وقتها إن الإخوان يهددونا بالجهاديين فى سوريا.

وأذاع الطاهرى مقطعًا من حديث الرئيس، الذى كشف عن اجتماعه مع أحد قيادات الإخوان، وتحديدًا خيرت الشاطر، الذى طلب لقاء لتدارس الموقف قبل 30 يونيو.

وأضاف الرئيس فى الحديث الذى أذاعه الطاهرى، “الشاطر قعد 45 دقيقة يكلمنى ويقولى هيجى مقاتلين من سوريا وأفغانستان وليبيا، عشان يقاتلوا المصريين ويقاتلولكم، وأنا لا أسمح لاحد بترهيب المصريين، ورديت عليه، أن اللى هيرفع السلاح قدام الجيش والمصريين هشيليه من على وش الأرض”.