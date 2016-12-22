مدير أمن الغربية يجتمع بالنواب لاستعراض الجهود الأمنية

الغربية - مصطفى عادل – اسلام الخياط

يعقد اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، اليوم الخميس اجتماعا مع نواب المحافظة، لبحث مشاكل المحافظة المتعلقة بالناحية الأمنية واستعراض جهود أجهزة وزارة الداخلية للارتقاء بالأداء الأمنى وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، بحضور اللواء إبراهيم عوض حكمدار الأمن بالغربية واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى والقيادات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار التأكيد على السياسة العامة للوزارة فى التواصل مع أعضاء مجلس النواب، لكونهم ممثلى الشعب المصرى وصوت الجماهير والتعاون البناء والمثمر بين المجلس النيابى وكل مؤسسات الدولة، ومن بينها هيئة الشرطة ودعم مجلس النواب للوزارة لتحقيق رسالة هيئة الشرطة.