وزير البترول: نسعى للاتفاق مع العراق على استيراد الخام بالربع الأول من 2017

قال وزير البترول، طارق الملا، اليوم الخميس، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع العراق على استيراد الخام منه مباشرة خلال الربع الأول من 2017.

وأضاف فى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد بالقاهرة، أن الكميات المستهدف استيرادها من العراق تتراوح بين مليون ومليونى برميل شهريًا.

وتوقفت “أرامكو” أكبر شركة نفط فى العالم عن إمداد مصر بالمواد البترولية منذ أكتوبر الماضى، رغم وجود تعاقد يلزم الشركة السعودية بالتوريد لمدة 5 سنوات.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين “أرامكو” والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.