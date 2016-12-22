حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 22/12/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتوقع أن يكون اليوم رائعا جدًا لأبناء برج الدلو على مستوى الحياة المهنية.

حظك اليوم برج الجدى الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها أنهم شخصيات قيادية حازمة يمتلكون الكفاءة على تصحيح الأوضاع الخاطئة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

لحظات رومانسية تقضيها إلى جوار الحبيب اليوم، بعد كل الأحداث السيئة التى مرت على العلاقة، أنت الآن قادر على الحفاظ عليها من جديد وكذلك الشعور بالرضا اتجاه الشريك.

الجدى على الصعيد المهنى ..

تطورات جديدة حدثت فى مجال العمل، كذلك هناك فرصة سفر خلال الأسابيع المقبلة إلى بلد أوروبى، فى رحلة قصيرة ولكنها مربحة للغاية على مستوى حياتك المهنية، استغل الظرف جيدًا.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

الفترة الماضية وما مر بها من أحداث كان مرهق لك للغاية، عليك أن تهتم بأوضاعك الصحية أكثر من ذلك، وتذهب إلى الطبيب الخاص بك حتى تحصل على النصيحة التى من شأنها أن تعيد إليك رشاقتك من جديد.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 22/12/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها التحمل والصبر، أما فيما يخص علاقتهم بالأصدقاء، فهم أوفياء من الدرجة الأولى.

على الصعيد المهنى:

تبذل كثير من المجهود فى العمل، سينعكس عليك هذا بشكل إيجابى خلال الأيام المقبلة، ستحصل على ترقية من مديرك فى العمل نظير الجهد الذى بذلته مؤخرًا، لا تتعجل الأمور حتى تحقق أحلامك المهنية.

على الصعيد العاطفى..

التجاهل لشريك الحياة لن يساعدك على حل المشاكل التى تمر بها خلال هذه الفترة، حاول أن تتبع معه أسلوب الحوار، كما أن هناك الكثير من الطرق الأخرى التى تساعدك على حل المشاكل بشكل أفضل.

على الصعيد الصحى..

حاول أن تهتم بصحتك قدر الإمكان، التدخين عادة سيئة يجب أن تتوقف عنها فوراً حتى لا تسبب لك الأمراض، كذلك يفضل أن تتبع نظاما غذائيا يناسب وضعك الصحى الحالى.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 22-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالحدس القوى لدرجة ملفتة وتقديس الصداقة وتقديم الدفعة الإيجابية للأصدقاء، ويعيبه أنه يتمسك برأيه فى النقاشات بشدة حتى لو شعر أنه على خطأ ونادرا ما يعترف بخطأه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

العلاقات فى مجال العمل تساعدك كثيرًا فى الحصول على فرص كثيرة أكثر أهمية من العمل الحالى الخاص بك، استثمر كل من حولك حتى تتقدم فى حياتك المهنية.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

أنت مثال جيد لشريك الحياة، تقدم إلى الحبيب كل ما يتمناه من حب واهتمام وتقدير، كما أنه من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل لكما على مستوى العلاقة العاطفية.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

حياتك الصحية مُهملة للغاية، يحب أن تستمع إلى نصائح الأطباء وتفقد بعض الوزن حتى لا تؤذى نفسك وتصاب بأمراض السمنة الشهيرة.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 22-12-2016.. علماء الفلك: اليوم مناسب للتفكير فى الاستثمارات من أى نوع

قدم علماء الفلك لمواليد برج الأسد لليوم الخميس 22 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، بالجانب المهنى اليوم مناسب جدا للتفكير فى الاستثمارات من أى نوع، وعن الصعيد العاطفى اترك عقلك يحكم قلبك ويحكم العلاقة بشكل عام.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى اليوم مناسب جدا للتفكير فى الاستثمارات من أى نوع، وإذا كنت متعثر فى بعض الامور لا تتردد فى طلب المساعدة ممن حولك .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن عليك هذه الفترة بترك عقلك يحكم قلبك ويحكم العلاقة بشكل عام وخاصة ان الشريك اصبح يتعامل بطريقة فردية وبانانية واضحة وهو ما يزيد العلاقة اضطرابا .

الصعيد الصحى لمواليد برج الأسد

علماء الفلك يؤكدون أن اليوم سيكون مريحا نسبيا لك، عليك أن تستثمر طاقتك وتضع جدولا زمنيا محكما من أجل الاستفادة من وقت فراغك بين الرياضة وتناول الطعام المتوازن.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 22-12-2016.. علماء الفلك: عدد كبير من العقبات تظهر بالصعيد العاطفي

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحوت لليوم الخميس 22 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، حيث أكدوا أن هناك عددا كبيرا من العقبات تظهر بالصعيد العاطفي.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى سوف يشهد الكثير من الاضطرابات خلال هذه الفترة وذلك يرجع للتردد الشديد الذى تتعامل به ، فأكد العلماء إنه لن يكون من السهل اختيار الطريق الصحيح ، لكنك قادر ان تتخطى هذه المرحلة الصعبة بالتعامل بالحكمة .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك ان هناك عدد كبير من العقبات تظهر بالصعيد العاطفى خلال هذه الفترة وستشهر بحالة شديدة من الاحباط فتخطى هذه المرحلة أمر ضرورى .

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

علماء الفلك يؤكدون أن هذه الفترة ستتعرض للضغوط وتغير روتين حياتك، وتصبح حالتك المزاجية من سيئ لأسوأ، وعليك أن تأخذ خطوات جادة من أجل تحسن حالتك المزاجية، عن طريق السفر أو تناول وجبة عشاء مع أحد أصدقائك المقربين .

حظك اليوم برج الميزان الخميس 22-12-2016.. علماء الفلك: عدد كبير من الفرص الممتازة فى طريقك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الخميس 22 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، حيث أكدوا أن هناك عددا كبيرا من الفرص الممتازة فى طريقها إليك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى يحتاج للدعم ، فشعور الحسد والغيرة من قبل زملائك قد يؤثر على مزاجك بشكل واضح، فأنت تعيش تحدى صعب وهو جعل كل هذه السلبية لاتؤثر على عقلك وجسدك أو العمل .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك انك تشعر بالقلق فى علاقتك مع الشريك لكن الامر يحتاج للمغامرة ، عليك بالتخلى عن عباءة الشعور بالقلق وتعيش لحظات مميزة وسعيدة ورومانسية مع الشريك.

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا انه بالضرورة إلا تدع القضايا الاجتماعية تؤثر على صحتك النفسية ، فانت ستواجه الكثير من الضغوط خلال الفترة المقبلة والتعامل بهدوء أفضل حل حتى لا تدخل حالتك المزاجية فى حالة اضطراب.

حظك اليوم برج الثور الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على انفراجات لا تعد ولا تحصى

برج الثور هو برج ترابى عملى وطموح وحذر، ويتسم بالثقة الشديدة فى النفس فهو يعمل فى صمت ولا يحب الكشف عما يخطط للقيام به، ورغم قلة أصدقاءه إلا أنه لبق وحسن فى التعامل معهم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى :

يشهد عملك ازدهار اليوم فتجنى ما زرعت فى الأيام الماضية فتحصل على انفراجات كبيرة قد لا تعد ولا تحصى.

الثور على الصعيد العاطفى :

يبدو أنك تستمتع اليوم بقضاء وقت ممتع مع أحبابك، ولكن شريك حياتك يحتاج إلى بعض الوقت ليمكنك من الوصول إلى التفاصيل التى تريدها منه، عليكما الخروج معا والتمتع ببعض الموسيقى.

الثور على الصعيد الصحى :

لفترة طويلة كنت تتجاهل صوتك الداخلى الذى يحدثك للخلود لحياة صحية، وكنت على علم بالشئ الصحيح الذى يجب عليك القيام به.

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة القادمة :

تحتاج إلى أن تكون أكثر تواضعاً ولا تتعامل بغطرسة مع أصدقاءك، كما أن هذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخاصة بك بدلاً من انتقاد الآخرين، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك وعليك أن تستفيد استفادة كاملة من هذا المزاج.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على العقبات

برج السرطان من الأبراج المائية، فمولود برج السرطان غامض ومتعدد المواهب، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم السرطان على الصعيد المهنى :

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

السرطان على الصعيد العاطفى :

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

السرطان على الصعيد الصحى :

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الامر إلى توقف مشروع خاص بك.

حظك اليوم برج القوس الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك استشارة شخص قريب للنهوض بحياتك

برج القوس من الأبراج النارية، التى تتسم بالاندفاع بعض الشىء والطموح الكبير، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم القوس على الصعيد المهنى :

اتسم سلوكك بالتردد الفترة الماضية ولكن قد حان الوقت باتخاذ اجراءات والتخلى عن هذا الموقف إلى الأبد، وعليك اللجوء لاستشارة شخص قريب للنهوض بحياتك العملية والمهنية.

القوس على الصعيد العاطفى :

النظام الشمسى والكواكب يجلب الشعور بالبريق فى برجك فتحب بشكل مريح وتشعر الحبيب بأهميته.

القوس على الصعيد الصحى :

من الضرورى أن تنظم نظام غذائى خاص بك لتقوية مناعتك وحتى لا تكون عرضة للحساسية، فاحرص على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات لحماية صحتك.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

فى حين يشير اليوم إلى أنه من الحكمة أن تأخذ بعض الوقت فى الصباح لإنجاز المهمات المعلقة وتضبط وتنسق الجدول الزمنى الخاص بك مع أفراد الأسرة والزملاء، فيمكنك أيضاً الحصول على بعض الأخبار الجيدة اليوم.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتظرك مفاجأة من شريك حياتك

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

أدائك اليوم فى العمل استثنائى، ومن المحتمل أن تتمتع بالثناء والانتباه من رئيسك فى العمل اليوم، ومن الممكن أن يثير هذا غيرة زملائك وحسدهم وهو ما قد يؤثر على مزاجك فى العمل، وسيكون أصعب تحدى بالنسبة لك هو أن تتعامل مع هذه الغيرة دون التأثر بها بشكل سلبي.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

شريك حياتك قد يفاجئك اليوم، ويضع نهاية لما تشعر به من شوق ووحدة بعد انشغاله عنك لأيام طويلة فى الماضى، إذا كنت تريد أن تأخذ خطوة للأمام فى علاقتك العاطفية ستتمكن من هذا ولكن اسأل شريك حياتك فى البداية لأن هذا يجب أن يكون متبادلا.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

إذا كنت منتبها لصحتك فستستمتع اليوم بيوم ممتاز حاول أن تتجنب الأطعمة السريعة رغم الإغراءات التى تصادفك فى طريقك، وقد تحتاج جهدا كبيرًا للتخلى عن عاداتك الغذائية السيئة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

تشعر بالثقة بنفسك تمنحك الطاقة اللازمة لإكمال المشاريع التى لم تتم أبدًا فى حياتك، ورغم ظهور بعض العقبات فى طريقك إلا إنها لن تتمكن من عرقلتك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استغل مهاراتك فى الاتصال قدر الإمكان

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تحتاج إلى الاستفادة بشكل قوى بمهاراتك فى الاتصال والتفاوض فى مكان عملك، ويجب أن تحرص على عدم الشكوى بصوت عال أو التحدث مع احد المحيطين بك بضجر أو شكوى، وبدلاً من ذلك كن لبقًا ودبلوماسيًا لتحقق الاستفادة القصوى من وضعك الحساس فى العمل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

هناك علاقة جديدة واعدة تتطور فى حياتك اليوم بالنسبة لغير المرتبطين من أبناء هذا البرج، أما الأشخاص المرتبطين بعلاقة عاطفية فمن المحتمل أن تواجه علاقتهم مشكلة كبيرة ومن الضرورى أن يأخذوا خطوة إلى الوراء.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

تتناول طعام غير صحى وتاكل فى الكثير من الأحيان خارج المنزل، وهو ما يجعل معدتك تضج بالشكوى اليوم، وتشعر بألم فحاول أن تأخذ الأمر ببساطة وأن تتناول الطعام البسيط والمنزلى وأن تزيد كمية الماء فى نظامك الغذائي.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

تشير مواقع الكواكب إلى عوائق غير متوقعة يمكن أن تنشأ فى مسارك الآن على الرغم من أن الأيام القليلة الماضية كانت الأمور فيها سلسة للغاية، ولكن اليوم سيتغير الأمر وتظهر عقبات كثيرة فى طريقك.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أنت عرضة للإصابة بالبرد فخذ حذرك

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:

يجب أن تحتفظ بهدوئك بشدة اليوم، خاصة أن بعض الأمور فى العمل قد تثير حفيظتك وحاول ألا تكون هجوميًا تجاه أى شخص فى العمل اليوم، وأن تخرج غصبك فى وقت لاحق بطريقة غير ضارة.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

فى الآونة الأخيرة كنت أهملت جميع أنواع العلاقات فى حياتك ولكن يجب أن تنتبه لما حدث قبل فوات الأوان قبل أن تتسع الهوة بينك وبين المحيطين بك، وخاصة شريك حياتك الذى طال احتماله لك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

أنت أكثر عرضة هذه الأيام للبرد والسعال، خذ الاحتياطات اللازمة من حيث النظافة الشخصية وغسل اليدين فى كثير من الأحيان خاصة قبل تناول الطعام ويفضل أن تأخذ أية أدوية وقائية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

يمكن أن تتقدم رغم محدودية الموارد التى تعانى منها هذه الأيام، هذه الفكرة تشغلك بشكل كبير هذه الأيام وتتأكد من صحتها هذه الأيام، خاصة أن لديك ميل نحو العمل الجاد وتحمل المسؤوليات.