أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط تاجر مخدرات وابنه بحيازتهم 25 طربة حشيش بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط تاجر مخدرات وابنه بحيازتهم 25 طربة حشيش بالإسكندرية ضبط تاجر مخدرات وابنه بحيازتهم 25 طربة حشيش بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط كلاً من "ع .ع"- 70 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضية جنايات بقسم الرمل "مخدرات"، ونجله" ح. ع"- 27 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة كرموز والسابق اتهامه فى قضية جنح قسم شرطة كرموز "مخدرات"، مقيمان دائرة قسم شرطة كرموز، متلبسين بإحرازهما "25" طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 7 كجم " ومبلغ 330 جنيهاً وهاتف محمول، حال تواجدهما بدائرة قسم كرموز.

 

أقرا بإحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة كرموز وجارى العرض على النيابه.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365