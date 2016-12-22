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جامعة بنى سويف تنظم مؤتمر بعنوان «الأزهر والحوار الوطني المجتمعي»

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جامعة بنى سويف تنظم مؤتمر بعنوان «الأزهر والحوار الوطني المجتمعي» جامعة بنى سويف تنظم مؤتمر بعنوان «الأزهر والحوار الوطني المجتمعي»

رئيس جامعة بني سويف

تنظم جامعة بني سويف، مؤتمرًا طلابيًا بعنوان “الأزهر والحوار الوطني المجتمعي .. نحو مستقبل أفضل للشباب”، تحت رعاية الاستاذ الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب، وذلك يوم الثلاثاء القادم، بمقر جامعة بني سويف، بقاعة إيهاب إسماعيل في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويأتي هذا المؤتمر تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الوطني الأول لشباب ، والمنعقد بشرم الشيخ، واستمرارًا لسلسلة الحوارات المجتمعية التي يعقدها الأزهر الشريف بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

ويحضر المؤتمر عدد من كبار الشخصيات الدينية البارزة، اذ تستضيف الجامعة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، و الأنبا آرميا مدير المركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية.

ويناقش المؤتمر مفهوم الوحدة الوطنية في مصر وأبعاد هذا المفهوم، ويستهدف تصحيح فكر الشباب في إطار ما يواجهه المجتمع من أحداث وتطورات.

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