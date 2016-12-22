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قرارًا جمهوريًا بنزع الملكية لمسار كوبري طما على النيل

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قرارًا جمهوريًا بنزع الملكية لمسار كوبري طما على النيل قرارًا جمهوريًا بنزع الملكية لمسار كوبري طما على النيل

الرئيس عبد الفتاح

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 567 لسنة 2016 والمتضمن نزع ملكية 50 فدان في نطاق محافظتي أسيوط وسوهاج، لاستكمال الأراضي اللازمة لمحور كوبري طما علي النيل.

وخلال اجتماعه مع المهندس ياسر دسوقي محافظ اسيوط لاستكمال أعمال المشروع صرح الدكتور جلال سعيد وزير النقل أن المحور يبلغ طوله 20 كم ويتضمن كوبري النيل وكوبري السكه الحديد و(4) كوبري رئيسي و (8) كباري أعلي الترع والمصارف و(18) نفق ويخدم محافظتي سوهاج وأسيوط، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ الحاليه للكباري أعلي النيل والسكه الحديد والطريق الزراعي بلغت 90 % وأن الأراضي الجديدة المنزوع ملكيتها تسمح بامتداد المحور الذي يضم هذه الكباري ليصل طوله إلي 20 كم ويربط الطريقين الصحراويين الغربي والشرقي لخدمة المحافظتين.

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