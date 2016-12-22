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استمرار إخلاء سبيل 16 متهما من طلاب الأزهر بتهمة التحريض على التظاهر

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استمرار إخلاء سبيل 16 متهما من طلاب الأزهر بتهمة التحريض على التظاهر استمرار إخلاء سبيل 16 متهما من طلاب الأزهر بتهمة التحريض على التظاهر

>كتبت ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، والمستشار اسلام الجوهرى، رئيس النيابة، باستمرار إخلاء سبيل 16 متهما من جامعة الأزهر، ومن جامعات أخرى، بتدابير احترازية، من تهمة الانضمام لتنظيم "وكستونا" للتحريض ضد الدولة.

 

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عدة تهم أهمها تأسيس حركة "وكستونا" للدعوة للتظاهر فى11 نوفمبر المقبل، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة لتعطيل الطرق العامة، والتحريض على إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور.

 


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