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وزير خارجية اليمن: مصر ستظل الداعم الرئيسى لأمن واستقرار المنطقة

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وزير خارجية اليمن: مصر ستظل الداعم الرئيسى لأمن واستقرار المنطقة وزير خارجية اليمن: مصر ستظل الداعم الرئيسى لأمن واستقرار المنطقة

>كتب - أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى.

 

وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، أن الوزير اليمنى نقل تحيات الرئيس عبد ربه هادى منصور إلى الرئيس عبد الفتاح ، مؤكدا دور المحورى ومكانتها القومية الكبرى فى المنطقة العربية، وأنها ستظل دائماً الداعم الرئيسى لأمن واستقرار المنطقة.

 

وأضاف "أبو زيد"، أن الوزير المخلافى أطلع وزير الخارجية على أبرز مستجدات الأزمة اليمنية، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، مشيداً فى هذا الصدد بموقف مصر الثابت الداعم للشرعية فى اليمن، على الصعيدين الإقليمى والدولى، بما يعكس فهمها العميق للأوضاع فى اليمن.

 

 من جانبه، أكد "شكرى" الأهمية التى تكتسبها هذه الزيارة، نظراً لما يشهده اليمن والمنطقة بأكملها من تطورات وأحداث متسارعة، مشيرا إلى أن مصر تتابع عن كثب كافة مستجدات الوضع فى اليمن على مختلف الأصعدة، مشدداً على حرصها على مساندة كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات الحوار الوطنى، والمبادرة الخليجية، بما يسهم فى تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمنى الشقيق.

 

وأشار "أبو زيد" إلى أن الوزير اليمنى أحاط وزير الخارحية بنتائج اجتماع الرباعية الأخير فى الرياض، وما نتج عنه من تعديلات على خارطة الطريق التى طرحها وزير الخارجية الأمريكى مؤخراً، والتى تحفظت عليها اليمنية، بالإضافة إلى الاستعداد لعقد اجتماع للجنة التهدئة والتواصل المقرر عقده فى الاْردن الفترة المقبلة، بمشاركة الأطراف اليمنية.

 

وأكد الوزير المخلافى حرص الحكومة اليمنية على إحاطة مصر بكافة التطورات الخاصة بالملف اليمنى، ثقة منها فى دور مصر الداعم لليمن، لاسيما من خلال عضويتها الحالية فى مجلس الأمن وفهما العميق للأوضاع فى اليمن.

 

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى أطلع الوزير اليمنى على نتائج اتصالاته ومقابلاته خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة. وأكد وزير الخارجية فى ختام اللقاء على أن مصر ستواصل دعمها ومساندتها لليمن على ضوء العلاقات التاريخية العميقة التى تربط البلدين الشقيقين.


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