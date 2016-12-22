الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا.. والصغرى بالقاهرة 9

كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر غدا الجمعة السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، خفيفة على القاهرة، والطقس شتوى مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 9 16

الإسكندرية 11 17

مطروح 9 16

بورسعيد 8 17

دمياط 10 17

بلطيم 10 16

الإسماعيلية 8 17

السويس 9 17

العريش 7 18

نخل 4 15

طابا 6 16

الطور 09 19

مرسى علم 10 22

الغردقة 10 21

شرم الشيخ 13 22

رفح 6 16

كاترين 5 12

سيوة 5 15

المنيا 6 15

الفيوم 7 16

رأس سدر 9 16

أبوسمبل 8 25

وسط الدلتا 11 16

أسيوط 5 17

سوهاج 7 17

الأقصر 6 24

أسوان 9 25

شلاتين 13 26

حلايب 14 24

الوادى الجديد 6 21

قنا 7 24

نويبع 13 18

السلوم 8 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 35

المدينة 17 30

الرياض 11 24

المنامة 19 22

أبوظبى 19 26

الدوحة 18 25

الكويت 11 20

دمشق 5 12

بيروت 13 17

عمان 3 13

القدس 4 13

غزة 10 18

بغداد 8 18

مسقط 21 28

صنعاء 6 23

الخرطوم 20 35

طرابلس 12 18

تونس 12 18

الجزائر 09 16

الرباط 7 19

نواكشوط 17 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 5- 3

اسطنبول 5 7

اسلام اباد 5 24

نيودلهى 10 25

جاكرتا 25 32

بكين 7- 4

كوالامبور 25 32

طوكيو 5 16

أثينا 6 11

روما 1 14

باريس 5 9

مدريد 12 14

برلين 1- 5

لندن 6 11

مونتريال 5- 00

موسكو 3- 1-

نيويورك 1 7

واشنطن 3 8