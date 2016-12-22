محامي «جنينة»: حكم الحبس «كتم للشهادة» وسنطعن عليه أمام محكمة النقض

أكد علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض، ضد قرار المحكمة بتأييد حبس “جنينة” عام وتريمه 20 ألف جنيه، مع الإيقاف مدة 3 سنوات، اليوم الخميس.

وكتب “طه” على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”حكمت المحكمة بتحرير الجسد مؤقتًا، وحبس النفس وكتم الشهادة لمدة ثلاث سنوات ، فعليك يا هشام جنينة ان تلتزم الصمت وان تكتم شهادتك، علي نهب وطن وسرقة مقدرات أمة ، ونسوا ان الكلمة كالنفس اذا حبسوها نموت ، وان شهادة الحق امر من الله ، وأننا نرفض هذا الموت.

وأضاف :”اعتدنا أن ينتصر قضاة النقض للقانون ويصلحوا أخطاء من قبلهم حيث عجزت النيابة عن تقديم ثمة دليل ادانة في حق جنينة ، وغابت عنا ضمانات المحاكمة العادلة حيث لم تستجب المحكمة لأي طلبات أبداها الدفاع، وسينتصر قضاء النقض للقانون، كما سينتصر القضاء الاداري لسيادة القانون والدستور ضد تعسف السلطة التنفيذية وتغولها علي القانون والدستور الذي هوا إرادة شعب حينما فصلت قانون وأخذت بموجبه قرار بالإعفاء لجنينة معتدية علي استقلال اعلي جهاز رقابي بمصر ليصبح خارج الخدمة.. معا جميعا للدفاع عن مقدرات الوطن وسيادة القانون وارادة شعب مصر والدستور”.