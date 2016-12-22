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حبس أمين شرطة في واقعة مقتل تاجر مخدرات أثناء مطاردته

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حبس أمين شرطة في واقعة مقتل تاجر مخدرات أثناء مطاردته حبس أمين شرطة في واقعة مقتل تاجر مخدرات أثناء مطاردته

حبس مواطن – تعبيرية

أمرت  نيابة غرب القاهرة الكلية ،برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف رئيس النيابة  بحبس امين شرطة  بقسم شرطة المنشية أربعة أيام  على ذمة التحقيقات معه بتهمة القتل العمد في واقعة  مقتل  تاجر مخدرات أثناء مطاردته أمنيا  ،  وأستمعت النيابة قبل وقت سابق  الى الشهود فى واقعة مقتل شخص على يد أمين شرطة فى منشاة ناصر فى مطاردة أمنية ،كما أمرت  بتفريغ الكاميرات المتواجده بمكان الواقعة.

 كانت نيابة منشأة ناصر، أمرت بتشريح جثة تاجر مخدرات لقي مصرعه خلال مطاردة قوات الأمن له لبيان سبب الوفاة، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على السلاح الناري المستخدم.

  بداية الواقعة خلال مرور دورية أمنية لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، واشتبهت القوة في سيارة يستقلها شخصان، وبالاقتراب منها لاذا بالفرار وأثناء ذلك أطلق أحد أفراد الشرطة الرصاص للسيطرة عليهم واستيقافهم ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الثاني.

 وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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