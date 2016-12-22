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بالصور.. إجراء القرعة العلنية لـ571 مستحقا للإسكان ببورسعيد

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بالصور.. إجراء القرعة العلنية لـ571 مستحقا للإسكان ببورسعيد بالصور.. إجراء القرعة العلنية لـ571 مستحقا للإسكان ببورسعيد

>بورسغيد - محمد عزام

أجريت ظهر اليوم الخميس، القرعة العلنية لأول دفعة من المرحلة الأولى للمستحقين للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى فى محافظة بورسعيد، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة والمقام فى مركز شباب الزهور .

حضر القرعة العلنية أعضاء بمجلس النواب عن المحافظة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ودكتور محمد حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، وأحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية، وسعاد المصري، بجانب عبد العظيم محمود رمضان، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ومن جانبه، قال أحمد فرغلى النائب إن القرعة العلنية التى أجريت لـ 571 مستحقا، لتخصيص الوحدات السكنية كما سيتم، غدًا الجمعة، الإعلان عن أسماء 493 من المستحقين الذين سيجرى عليهم القرعة العلنية الثانية الاثنين المقبل، على أن يتم تباعًا خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن أسماء باقى المستحقين وموعد ومكان إجراء القرعة لكل مجموعة من المستحقين للوحدات من المرحلة الأولى.

 

 

 

 


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