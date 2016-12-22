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رئيس جامعة بنها: دعم الشباب وتشجيع المبادرات على رأس اهتماماتنا

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رئيس جامعة بنها: دعم الشباب وتشجيع المبادرات على رأس اهتماماتنا رئيس جامعة بنها: دعم الشباب وتشجيع المبادرات على رأس اهتماماتنا

>القليوبية - حسن عفيفى

أكد الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا لممارسة الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات وتوفير مناخ علمى لممارستها ودعم أفكار الشباب وتشجيع المبادرات الطلابية الهادفة.

 

وأكد القاضى خلال حفل تكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة الرياضية إيمانه بالشباب باعتبارهم قائدى المستقبل فى ، قائلا "إننا اتخذنا الرؤية العامة للدولة باعتبار 2016م عاما للشباب منهاجاً لعملنا داخل جامعة بنها وسوف نستمر فى الأعوام القادمة واعتبارها أعواما للشباب.

 

وطالب رئيس الجامعة جميع طلاب بالكليات المختلفة بممارسة الرياضة لما تمثله من أهمية فى تخريج جيل أصحاء قادر على العمل والإنتاج وخدمة وطنه فى مختلف المجالات، معربًا عن ثقته فى قدرة الشباب على تخطى السلبيات حتى يتم القضاء عليها، مؤكدا إيمانه بالشباب باعتبارهم قائدى المستقبل فى مصر، مضيفا: "الشباب المصرى بخير ويحب بلده.. وكلنا نحب بلدنا وغيورين عليها لكن كل واحد بيحبها بطريقته".

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المرحلة التى تمر بها مصر تاريخية تتطلب من الجميع بث روح الأمل والتفاؤل من خلال التعرف على الإيجابيات وتعظيمها والوقوف على السلبيات حتى يتم القضاء عليها.


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