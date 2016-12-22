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تموين الإسماعيلية: تحرير 94 محضرا بمجال المخابز والأسواق والمحلات العامة

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تموين الإسماعيلية: تحرير 94 محضرا بمجال المخابز والأسواق والمحلات العامة تموين الإسماعيلية: تحرير 94 محضرا بمجال المخابز والأسواق والمحلات العامة

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قال حسن جاويش مدير عام مديرية بالإسماعيلية، أن مديرية التموين حررت محاضر تموينية خلال شهر ديسمبر 2016، حيث حررت 94 محضرا تموينيا منها 35 محضر بالرقابة التموينية، وهى 3 محاضر وزن و 6 محاضر شهادات صحية، و4 محاضر بون، و3 مواعيد و1 محضر بيع بأزيد من التسعيرة، و13 محضر عدم إعلان، 1 تجار تموينيين و2 شهادات صحية و2 انتهاء صلاحية، وذلك فى مجال المخابز أما فى مجال الأسواق والمحلات العامة وتم تحرير 7 محاضر 5 عدم إعلان و1 محضر تجار تموينيين.

 

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بتكليف الحملات الرقابية نحو ضبط الأسعار والعمل على توفير الاحتياجات اليومية من السلع والخدمات للمواطنين، وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وعدم الاحتكار وعدم الإعلان عن السلع والبيع بأزيد من القيمة المقرر بها والغش التجارى.

 

وأشار الجاويش، إلى أنه تم عمل 23 محضر بفايد منها 13 وزن و5 بون و4 بيع بأزيد من التسعيرة، و1 محضر مجهول المصدر و16 محضرا بالتل الكبير منها 10 محاضر عدم إعلان و1 محضر تجار تموينيين و3 مجهول المصدر و2 مخالفات أخرى و2 محضر بالقصاصين 1 محضر دقيق و1 محضر مخالفات أخرى، و10 محاضر بأبو صوير 4 محاضر بيع بأزيد التسعيرة و5 عدم إعلان و1 شهادات صحية و1 محضر مخالفات أخرى بالقنطرة شرق، وذلك فى مجال المخابز و الأسواق والمحلات العامة.

 

كما قامت المديرية، بحملات تموينية على توزيع حصة البوتاجاز، ومتابعة وصول حصص البوتاجاز للوقوف على مدى التزام أصحاب المستودعات والموزعين بالقرارات والقوانين التموينية، والتى أسفرت أيضا عن تحرير المحضر رقم 5402 لسنة 2016 جنح فايد ضد المدعو ،على رمضان محمود موزع لاسطوانات الغاز المنزلية، والكائنة بمنطقة كسفريت لمخالفته بيع إسطوانة الغاز المنزلية سعه 5 و 12 كجم، بازيد من السعر الرسمى المقرر لها وتحرير المحاضر اللازمة.

 

كما تم عمل 34 مخالفة من الرقابة التموينية نحو ضبط الأسعار والعمل على توفير الاحتياجات اليومية من السلع والخدمات للمواطنين، منها 12 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و 6 مخالفة المرسوم و3 مخالفات محاضر إدارى للشكاوى وأحوال و14 مخالفة منها إخطارات ثلاجات وإخطار اسمنت.


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