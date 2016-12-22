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ضبط عاطل وبحوزته 36 قطعة حشيش بالمنصورة

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ضبط عاطل وبحوزته 36 قطعة حشيش بالمنصورة ضبط عاطل وبحوزته 36 قطعة حشيش بالمنصورة

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة، من ضبط عاطل وبحوزته 36 قطعة حشيش، ومبلغ مالى 465 جنيها وهاتف محمول.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى المقدم أحمد الجميلى رئيس مباحث قسم أول المنصورة، بقيام عاطل بالتردد على دائرة المركز لبيع المخدرات، وعلى الفور انتقل النقيب أحمد قاسم معاون مباحث القسم،  وتم ضبط صبرى صبرى عبد العزيز خيال 30 سنة عاطل،  ومقيم كفر الشنهاب التابع لمركز المنصورة وبحوزته 36 قطعة حشيش ومبلغ مالى 465 جنيها وهاتف محمول.

 

وتم تحرير المحضر رقم 25281 /436 لسنة 2016، جنايات أول المنصورة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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