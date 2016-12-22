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حظك اليوم برج الحمل الخميس 22/12/2016 على الصعيد العملى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 22/12/2016 على الصعيد العملى والصحى حظك اليوم برج الحمل الخميس 22/12/2016 على الصعيد العملى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها التحمل والصبر، أما فيما يخص علاقتهم بالأصدقاء فهم أوفياء من الدرجة الأولى.

 

 

 

على الصعيد المهنى:

 

تبذل كثير من المجهود فى العمل، سينعكس عليك هذا بشكل إيجابى خلال الأيام المقبلة، ستحصل على ترقية من مديرك فى العمل نظير الجهد الذى بذلته مؤخرًا، لا تتعجل الأمور حتى تحقق أحلامك المهنية.

 

 

 

على الصعيد العاطفى..

 

التجاهل لشريك الحياة لن يساعدك على حل المشاكل التى تمر بها خلال هذه الفترة، حاول أن تتبع معه أسلوب الحوار، كما أن هناك الكثير من الطرق الأخرى التى تساعدك على حل المشاكل بشكل أفضل.

 

 

 

على الصعيد الصحى..

 

حاول أن تهتم بصحتك قدر الإمكان، التدخين عادة سيئة يجب أن تتوقف عنها فوراً حتى لا تسبب لك الأمراض، كذلك يفضل أن تتبع نظام غذائى يناسبك وضعك الصحى الحالى.

 

 

 

توقعات علماء الفلك..

 

تتخذ قرارات هامة فى حياتك خلال هذه الفترة ، أهمها مواجهة مشكلاتك بقوة وعدم الاستسلام لها وعدم جعلها مؤثرة على عملك بشكل كبير.


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مصر 365

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