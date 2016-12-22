وزير الداخلية يستعرض محاور خطة تأمين احتفالات المواطنين بأعياد الميلاد

(أ.ش.أ)

عقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اجتماعًا بعدد من مساعديه، في إطار متابعة تنفيذ خطة الوزارة وإجراءاتها المكثفة لتأمين المواطنين، والمنشآت الهامة والحيوية، ومراجعة خطط الانتشار، وجميع التدابير التأمينية خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وأكد عبد الغفار في بداية الاجتماع، الذي عقد مساء أمس، أن الوزارة لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنينن وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، ولاسيما في ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب المصرى العظيم.

واستعرض وزير الداخلية، مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية والتي تستلزم وضع قراءة مستنيرة لملامح الموقف، ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التي تعضد من سلامة واستقرار الوطن خاصة في ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية.

وأطلع الوزير، على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة استعدادا لتأمين احتفالات المواطنين بالأعياد، مشددًا على اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعلة ورفع درجة حماية المنشآت الهامة والحيوية والكنائس، والعمل على توسيع دائرة الاشتباه والتعامل الفوري مع مختلف المواقف الأمنية، ومواجهة أية محاولة للخروج على القانون، وذلك لطمأنة المواطنين خلال احتفالاتهم، وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها.

وكان اللواء عبد الغفا،ر قد عقد اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من مساعدي الوزير وكافة مديري الأمن على مستوى الجمهورية، فضلًا عن عدد من مديري المصالح والإدارات العامة بمختلف المواقع الشرطية، وذلك في ختام المؤتمرين الأول والثاني لمديري الأمن، والمصالح والإدارات العامة خلال العام التدريبي 2016-2017، اللذان عقدا بمعهد القادة بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.