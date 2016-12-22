يحتفل الكاتب عمر طاهر بتوقيع احدث كتبه “صينايعية مصر” الصادر عن دار الكرمة للنشر والتوزيع،فى السابعه مساء السبت المقبل 24ديسمبر بمكتبة ديوان بالزمالك.
> الكتاب يرصد سيرة 42 شخصية لم تسلط عليهم الأضواء،رغم تقديمهم إبتكارات مؤثرة فى حياة المصريين،منهم “الشبراويشى” صاحب كولونيا”555″،عاطف منتصر”أول من ادخل صناعة الكاسيت”،وغيرهم.
> عمر كشف مؤخرا انه بدأ الأعداد لمشروع الكتاب منذ3سنوات،حيث بدأ بترشيح ودراسة مشوار ما يقرب من ال72شخصية ،قبل ان يستقر على تقديم سيرة 42 منهم.
“عمر طاهر”يحتفل بتوقيع كتابه”صنايعية مصر”السبت المقبل
يحتفل الكاتب عمر طاهر بتوقيع احدث كتبه “صينايعية مصر” الصادر عن دار الكرمة للنشر والتوزيع،فى السابعه مساء السبت المقبل 24ديسمبر بمكتبة ديوان بالزمالك.