“عمر طاهر”يحتفل بتوقيع كتابه”صنايعية مصر”السبت المقبل

يحتفل الكاتب عمر طاهر بتوقيع احدث كتبه “صينايعية مصر” الصادر عن دار الكرمة للنشر والتوزيع،فى السابعه مساء السبت المقبل 24ديسمبر بمكتبة ديوان بالزمالك.

> الكتاب يرصد سيرة 42 شخصية لم تسلط عليهم الأضواء،رغم تقديمهم إبتكارات مؤثرة فى حياة المصريين،منهم “الشبراويشى” صاحب كولونيا”555″،عاطف منتصر”أول من ادخل صناعة الكاسيت”،وغيرهم.

> عمر كشف مؤخرا انه بدأ الأعداد لمشروع الكتاب منذ3سنوات،حيث بدأ بترشيح ودراسة مشوار ما يقرب من ال72شخصية ،قبل ان يستقر على تقديم سيرة 42 منهم.