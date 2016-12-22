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“عمر طاهر”يحتفل بتوقيع كتابه”صنايعية مصر”السبت المقبل

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“عمر طاهر”يحتفل بتوقيع كتابه”صنايعية مصر”السبت المقبل “عمر طاهر”يحتفل بتوقيع كتابه”صنايعية مصر”السبت المقبل

يحتفل الكاتب عمر طاهر بتوقيع احدث كتبه “صينايعية ” الصادر عن دار الكرمة للنشر والتوزيع،فى السابعه مساء السبت المقبل 24ديسمبر بمكتبة ديوان بالزمالك.
> الكتاب يرصد سيرة 42 شخصية لم تسلط عليهم الأضواء،رغم تقديمهم إبتكارات مؤثرة فى حياة المصريين،منهم “الشبراويشى” صاحب كولونيا”555″،عاطف منتصر”أول من ادخل صناعة الكاسيت”،وغيرهم.
> عمر كشف مؤخرا انه بدأ الأعداد لمشروع الكتاب منذ3سنوات،حيث بدأ بترشيح ودراسة مشوار ما يقرب من ال72شخصية ،قبل ان يستقر على تقديم سيرة 42 منهم.

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