أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هنية: الشعب الفلسطينى لن يفرط فى أرضه ومقدساته

Google+ Print
هنية: الشعب الفلسطينى لن يفرط فى أرضه ومقدساته هنية: الشعب الفلسطينى لن يفرط فى أرضه ومقدساته

قال رئيس الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة إسماعيل هنية، إن "الشعب الفلسطينى لا يمكن أن يستسلم أو يفرط فى أرضه ومقدساته وحقوقه مهما كانت التضحيات التى يمكن أن يقدمها".

جاء ذلك فى كلمة ألقاها هنية خلال إفطار جماعى نظمته جمعية فلسطينية فى مدينة غزة اليوم الاثنين لجرحى فلسطينيين أصيبوا فى اعتداءات إسرائيلية على غزة.

وقال إن "الجرحى الفلسطينيين دافعوا عن أرضهم وعرضهم، وأكدوا أن الشعب الفلسطينى مسلم مرابط لا يمكن أن ينكسر أمام الجلاد الإسرائيلى".

وتابع بقوله إن "جرحى فلسطين يشقون الطريق إلى القدس والمسجد الأقصى وتحرير أرض فلسطين وعودة اللاجئين إلى ديارهم وتحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول