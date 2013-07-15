هنية: الشعب الفلسطينى لن يفرط فى أرضه ومقدساته

قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة إسماعيل هنية، إن "الشعب الفلسطينى لا يمكن أن يستسلم أو يفرط فى أرضه ومقدساته وحقوقه مهما كانت التضحيات التى يمكن أن يقدمها".

جاء ذلك فى كلمة ألقاها هنية خلال إفطار جماعى نظمته جمعية فلسطينية فى مدينة غزة اليوم الاثنين لجرحى فلسطينيين أصيبوا فى اعتداءات إسرائيلية على غزة.

وقال إن "الجرحى الفلسطينيين دافعوا عن أرضهم وعرضهم، وأكدوا أن الشعب الفلسطينى مسلم مرابط لا يمكن أن ينكسر أمام الجلاد الإسرائيلى".

وتابع بقوله إن "جرحى فلسطين يشقون الطريق إلى القدس والمسجد الأقصى وتحرير أرض فلسطين وعودة اللاجئين إلى ديارهم وتحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية".