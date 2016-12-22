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بالصور.. ضبط 547 طن قمح ودقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

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بالصور.. ضبط 547 طن قمح ودقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بالصور.. ضبط 547 طن قمح ودقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

>كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

وجهت مديرية أمن القاهرة ضربة قاتلة لمافيا فساد السلع التموينية، بعدما تمكنت من ضبط مطحن بمدينة السلام، قبل بيعه 425 طن قمح و 122 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء.

 

البداية كانت بورود  معلومات لضباط مباحث بمديرية أمن القاهرة بقيام المسئولين عن مطحن المروة الكائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالتلاعب في صرف القمح والدقيق المدعم.

 

 وعلى الفور أمر مساعد الوزير مدير أمن القاهرة بتشكيل  لجنة برئاسة  مدير مباحث التموين ومفتشي التموين وتم استهداف المطحن .

 

وبمداهمته أسفر الفحص الدفتري وجرد الكميات الفعلية بالمطحن عن زيادة في الكمية الفعلية المفترض وجودها بمقدار 425 طن قمح ، و 122.450 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82 % (المستخدم في رغيف الخبز المدعم) ، قبل بيعها  بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب طائلة .

 

كما تم ضبط كلا من أحمد . ف . أ (مدير عام المطحن) ، وعبد العزيز .م .م (مدير الإنتاج بالمطحن) وإحالتهم للنيابة العامة التي تتولى التحقيق وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بالمطحن .

 

 

 

 

 

 

 


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