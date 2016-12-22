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البنك الدولى: تسديد قرض المليار دولار على 35 عامًا بفترة سماح 5 سنوات

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البنك الدولى: تسديد قرض المليار دولار على 35 عامًا بفترة سماح 5 سنوات البنك الدولى: تسديد قرض المليار دولار على 35 عامًا بفترة سماح 5 سنوات

البنك الدولى

قال البنك الدولى، فى بيان له، اليوم، إن قرض المليار دولار لمصر، الذى تم توقيعه، اليوم، يبلغ أجَل استحقاقه 35 عامًا، مع فترة سماح خمسة أعوام، من لإطالة فترة السداد، موضحًا أن الفائدة على القرض متغيرة تزيد نحو 1% فوق متوسط الفائدة بين البنوك فى لندن.
> وأضاف البنك فى بيانه، أنه يمول برامج ومشاريع تهدف للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك للمواطنين فى ، من خلال ضخ استثمارات فى قطاعات رئيسية، تشمل شبكات الأمان الاجتماعى والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحى، والزراعة والرى، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية الأساسية، فضلاً عن مساندة المشروعات كثيفة استخدام الأيدى العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تضم حافظة مشاريع البنك الدولى فى مصر حاليًا 25 مشروعًا، بإجمالى ارتباطات 8.5 مليار دولار.

وأوضح البنك، أنه من المقرر أن يتحقق هذا من خلال بيئة اقتصادية مواتية تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند أمن الطاقة، وكفاءة استخدامها، والاستثمار فيها، وتساعد على تحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية، وتقليص حواجز الدخول إلى السوق، وتحسين سياسات المنافسة.

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